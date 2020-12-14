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Москва

«Остается только молиться»: японцы оценили пуски «Булавы» 

РИА Новости 1 час назад
Новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" вызвали бурную реакцию у японских читателей.
В минувшую субботу в российском Министерстве обороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава".
Запущенные из Охотского моря ракеты поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Их полет прошел в штатном режиме. В оборонном ведомстве высоко оценили проффесионализм и выучку экипажа атомного подводного крейсера.
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
Сами сообщения японских СМИ носят преимущественно фактологический характер. Соответствующие новости опубликовали "Майнити симбун", "Асахи Симбун" и "Нихон кэйдзай симбун", а также ряд региональных и интернет-изданий.
У некоторых японских читателей эти новости вызвали тревогу.

"Японии тоже нужно разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Но сейчас мы уже опаздываем", — отметил один из них.

"Нам нужны атомные подводные лодки, без них в Охотском море делать нечего! Там полно российских АПЛ. А в Южно-Китайском море "пасутся" подлодки китайские", — согласился с ним другой.

"Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски — они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар "Булавой" по голове!" — встревожились в комментариях.

"Ну что, остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!" — выразил надежду один из читателей.

При этом многие из них раскритиковали "чересчур миролюбивую", по их мнению, политику японского руководства в отношении России.
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Комментарии 222
Армия , Видео , Министерство обороны
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