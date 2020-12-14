Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Великобритания «показала» истребитель шестого поколения 

Lenta.ru 50 минут назад
Команда Tempest, работающая над одноименным британским истребителем шестого поколения, и Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании показали очередные изображения данного самолета.
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что основные подрядчики программы, компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA, в декабре провели соответствующий виртуальный брифинг, в рамках которого было дано подробное представление о работе, ведущейся в рамках проекта Tempest. Там же сообщается, что в настоящее время в программе Tempest работает более 600 организаций, включая малые и средние предприятия и научные круги.
В сентябре директор ВВС Соединенных Штатов по закупкам Уилл Ропер заявил, что Пентагон в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в условиях секретности провели летные испытания полномасштабного демонстрационного образца истребителя шестого поколения.
В июле Королевские военно-воздушные силы Великобритании показали в Twitter проморолик истребителя следующего (шестого) поколения.
В июле 2018 года французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
Работы по Tempest стартовали в 2018 году. Истребитель должен быть готов в 2035 году. Стоимость разработки оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов (2,54 миллиарда долларов). Головным разработчиком самолета назначена британская компания BAE Systems. Истребитель, который должен заменить самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon, будет отличаться высокой степенью автомизации и цифровизации, а также получит гиперзвуковое оружие.
Последние новости
В работе YouTube и Google произошел сбой В работе YouTube и Google произошел сбой Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств Власти России начали замораживать цены на продукты Власти России начали замораживать цены на продукты
Комментарии 80
Армия , Видео , Уилл Ропер , Пентагон , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
00:50
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
Общество
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
01:56
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
Наука и техника Армия
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
02:24
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение