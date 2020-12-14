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Москва

В ЕС рассмотрели возможность дать искусственному интеллекту право убивать 

News.ru 9 часов назад
В ЕС рассмотрели возможность дать искусственному интеллекту право убивать
Фото: Pixabay
Специалисты Европейского парламента в новом докладе комитета по юридическим вопросам сформулировали отношение к применению искусственного интеллекта при разработке вооружения и военной техники.
Позиция экспертов заключается в том, что решение об открытии огня в каждом конкретном случае должен принимать не робот, а человек. Кроме того, у оператора должна быть возможность вносить корректировки в действие алгоритмов или отключать их, передаёт MK.RU.
В докладе говорится, что при использовании автономных систем у управляющего ими оператора должна быть возможность, чтобы в случае незаконного применения оружия было возможно найти ответственного.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. По его словам, «это так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни».
Вместе с тем глава государства призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ. Говоря о роли Интернета в жизни человечества, глава государства обратил внимание на важность соблюдения морально-этических норм, которые были выработаны на протяжении тысячелетий. Они, по словам Путина, актуальны и в контексте ИИ, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , Московский комсомолец , Греция , Ия
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