Самолеты-разведчики увеличили число полетов у границ России 

В 2020 году дежурные силы радиотехнических войск обнаружили и провели свыше двух миллионов воздушных объектов и выявили более тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российской границы. В 2019 году было выявлено примерно на 40% меньше фактов полета иностранных разведывательных воздушных судов.

Также Кобан рассказал, что с 1 декабря 2019-го на боевое дежурство заступила уникальная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения «Контейнер». Она предназначена для вскрытия фактов полетов авиации всех типов и массовых пусков крылатых ракет и оповещения органов военного управления ВКС о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств.

«Контейнер» способен вести оперативно-стратегическую разведку летательных, в том числе гиперзвуковых, аппаратов на удалении более 1,5 тысячи километров от государственной границы. На данный момент его возможности позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран ближневосточного региона.

Главным отличием российской РЛС от аналогичных иностранных является способность накапливать информацию и на ее основе вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника.