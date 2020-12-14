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Самолеты-разведчики увеличили число полетов у границ России 

Артём Кульша 14 декабря 2020
Самолеты-разведчики увеличили число полетов у границ России
Фото: ТАСС
Иностранные самолеты-разведчики увеличили интенсивность полетов у границ России. Об этом начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан сообщил «Красной звезде».
В 2020 году дежурные силы радиотехнических войск обнаружили и провели свыше двух миллионов воздушных объектов и выявили более тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российской границы. В 2019 году было выявлено примерно на 40% меньше фактов полета иностранных разведывательных воздушных судов.
Также Кобан рассказал, что с 1 декабря 2019-го на боевое дежурство заступила уникальная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения «Контейнер». Она предназначена для вскрытия фактов полетов авиации всех типов и массовых пусков крылатых ракет и оповещения органов военного управления ВКС о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств.
«Контейнер» способен вести оперативно-стратегическую разведку летательных, в том числе гиперзвуковых, аппаратов на удалении более 1,5 тысячи километров от государственной границы. На данный момент его возможности позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран ближневосточного региона.
Главным отличием российской РЛС от аналогичных иностранных является способность накапливать информацию и на ее основе вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника.

«Планы развития системы загоризонтной радиолокации в ближайшей перспективе предусматривают наращивание возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях. Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне», — рассказал генерал-майор.

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Армия , Андрей Кобан
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