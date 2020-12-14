Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота был произведен залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из подводного положения ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» в Охотском море.
Р-30 «Булава́-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Установка нового ракетного комплекса на строящиеся лодки проекта 955 «Борей» и перевооружение лодок проекта 941 «Акула» восстановит изменившийся баланс сил в российской ядерной триаде. Новая ракета не только остановит старение, но и выведет ударную мощь морского компонента на качественно иную ступень.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
00:26
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
Общество
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
02:14
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
00:54
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
Армия
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
00:44
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
Армия
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
00:54
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
Общество
Спасение замерзающего филина попало на видео
01:56
Спасение замерзающего филина попало на видео
В мире
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
00:51
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
Происшествия
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
01:29
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
В мире
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
00:50
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
Происшествия
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
03:02
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение