Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео 

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота был произведен залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из подводного положения ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» в Охотском море.

Р-30 «Булава́-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Установка нового ракетного комплекса на строящиеся лодки проекта 955 «Борей» и перевооружение лодок проекта 941 «Акула» восстановит изменившийся баланс сил в российской ядерной триаде. Новая ракета не только остановит старение, но и выведет ударную мощь морского компонента на качественно иную ступень.