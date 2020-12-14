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Москва

Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео учений танкистов армейского корпуса Северного флота по вождению танков Т-80БВМ. Механики-водители упражнялись в преодолении участка местности со сложным рельефом, а также искусственные и естественные препятствия на маршруте.
Т-80БВМ — российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО «Омсктрансмаш». В экспозиции на форуме "Армия-2020" впервые был продемонстрирован основной боевой танк Т-80БВМ, который является глубокой модернизацией проверенного многолетней эксплуатацией Т-80БВ.
Внешне от своего предшественника он отличается динамической защитой нового поколения, способной противостоять как кумулятивным, так и подкалиберным боеприпасам, а также комплектом решетчатых экранов.
Армия , Видео , Министерство обороны , Омсктрансмаш
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