Пропускной пункт у города Шуша попал на видео 

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео работы пропускного пункта у города Шуша в Нагорном Карабахе. Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост» для защиты от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. Миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор.

В субботу в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские военные 12 декабря атаковали два села Гадрутского района — вступили в Хинтаглар и вплотную приблизились к Хцаберду. Как заявили в ведомстве, с армянской стороны ранены шесть человек.