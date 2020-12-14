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Москва

Пропускной пункт у города Шуша попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео работы пропускного пункта у города Шуша в Нагорном Карабахе. Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост» для защиты от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. Миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор.
В субботу в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские военные 12 декабря атаковали два села Гадрутского района — вступили в Хинтаглар и вплотную приблизились к Хцаберду. Как заявили в ведомстве, с армянской стороны ранены шесть человек.
Армия , Видео , Министерство обороны
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