Минобороны РФ заявило о новых разведчиках у границ России

В 2020 году у российских границ было выявлено на 40% больше зарубежных самолетов-разведчиков, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан.

По его словам, радиотехническими войсками в уходящем году было обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов. "Выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году", — рассказал генерал-майор в интервью газете Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".