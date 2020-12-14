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Минобороны: Самолетов-разведчиков у границ РФ стало больше на 40 процентов 

Российская Газета 5 часов назад
Минобороны РФ заявило о новых разведчиках у границ России
Фото: Самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
В 2020 году у российских границ было выявлено на 40% больше зарубежных самолетов-разведчиков, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан.
По его словам, радиотехническими войсками в уходящем году было обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов. "Выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году", — рассказал генерал-майор в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Напомним, на днях российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к российской границе. В воздух был поднят перехватчик МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его.
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Армия , Министерство обороны
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