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Москва

Пентагон высоко оценил профессионализм российских военных 

Lenta.ru 1 час назад
В Пентагоне высоко оценили профессионализм российских военных
Фото: РИА Новости
Руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли высоко оценил профессионализм российских военных. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью Wall Street Journal представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы России представляют собой вызов и угрозу для США. Он особо отметил умение российских военных находить нетрадиционные решения поставленных задач, а также уровень и боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии.
Марк Милли возглавлял штаб Армии США с 2015 года, в 2018 году стал руководителем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. За время своей военной карьеры он среди прочего участвовал во вторжении в Панаму, американской военной операции в Гаити, входил в миротворческий контингент НАТО в Боснии и Герцеговине, воевал в Ираке и Афганистане.
В начале декабря сообщалось, что в ходе виртуального оборонного форума Милли назвал Россию, Северную Корею, Иран и террористов вызовами, с которыми необходимо считаться. Также он заявил, что значительной угрозой для США является Китай.
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Армия , Марк Милли , Комитет начальников штабов , Пентагон , НАТО , Wall Street Journal , Афганистан , Босния и Герцеговина , Гаити , Ирак , Панама , США
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