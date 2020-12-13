Морпехи США перевооружаются для захвата контролируемых Китаем островов

Американский Корпус морской пехоты (КМП) сейчас проходит реорганизацию и перевооружение. Формирования КМП оснащаются передовой техникой, стрелковым оружием и новыми боевыми десантными плавающими платформами-амфибиями.

Пентагон предвидит, что уже в ближайшие десятилетия возможно возникнут условия для захвата контролируемых Китаем островов в пределах первой гряды. Новая концепции ведения боевых действий, предусматривает создание «резервных сил», для которых потребуются «легкие, хорошо вооруженные амфибийные платформы». Предвидится создание парка новых, небольших десантных средств, способных действовать в первом эшелоне под ураганным огнем противника.

Корпус морской пехоты США пришел к выводу, что компактный корабль-амфибия соответствует его новым боевым задачам. Перспективная платформа получила наименование Light Amphibious Warship (легкий боевой корабль-амфибия сокращено LAW).

Формируемый для войны с Китаем за острова резерв сейчас проходит тренировки на Гавайях.

Первый полк включает подразделения пехоты, тыла и ПВО.

Комендант Корпуса морской пехоты Дэвид Бергер считает, что растущие угрозы в Тихом океане и в других местах вызывают потребность в новом флоте менее дорогих кораблей, которые можно быстро построить.

«Нам нужен легкий военный корабль-амфибия — их должно быть много», — заявил он.

LAW разрабатывается как быстрый и живучий боевой транспорт, способный перемещаться по воде и по суши, он нужен для захвата хорошо защищенной цепи Первых островов КНР. Этот китайский термин относится к серии архипелагов, простирающихся вдоль континентального побережья Восточной Азии.

Новый план кораблестроения ВМФ, опубликованный на этой неделе, предусматривает строительство 10 платформ, способных перевозить до 75 боеспособных морских пехотинцев и все их снаряжение. LAW будут действовать независимо от десантных боевых групп (ARG), с которыми обычно развертываются экспедиционные подразделения (MEU).

LAW будет иметь длину 200 футов и сможет двигаться со скоростью 14 узлов, с запасом хода не менее 3500 морских миль. Согласно спецификациям ВМФ, корабли должны быть способны «выдержать интенсивные боевые действия в течение нескольких недель и трансокеанские переходы». Что еще более важно, LAW сможет преодолевать большие расстояния, чем существующий десантный корабль. План судостроения ВМФ предусматривает потратить 1,5 миллиарда долларов в период с 2022 по 2026 год на строительство 10 LAW.

Ранее сообщалось, что КМП начинает избавляться от танков, какая техника придет им на замену пока не сообщается.