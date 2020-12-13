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Внешний вид баллистической ракеты «Авангард» впервые показали на видео 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Внешний вид ракеты «Авангард» впервые показали на видео
Фото: кадр видео
Программа «Военная приемка» впервые на телевидении представила внешний облик российской межконтинентальной баллистической гиперзвуковой ракеты «Авангард». Кадры удалось снять эксклюзивно во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
В конце XX века отечественные ракеты достигли высоких показателей надежности и боевой эффективности. Результатом многолетнего развития данной области стало принятие на вооружение в 2019 году новейшего ракетного комплекса с ракетой «Авангард». Она вживую представлена в одной из аудиторий академии как образец для изучения самых последних ракетных технологий. В зале она находится не одна, по соседству с ней расположены еще несколько российских ракет, однако именно «Авангард» выделяется на фоне других.

«Уникальность этого класса в том, что здесь все изделия имеют разрезы в своих плоскостях. Курсант, который приходит слушать в эту аудиторию, мало того, что изучает теоретическую часть, он потом на практике может реально посмотреть и ощупать то, что он учит. То есть, придя уже в войска, он визуально знает, где что найти, к чему подойти и что попробовать», — заявил в беседе с «Военной приемкой» начальник академии, генерал-майор Леонид Михолап.

Глава вуза подчеркнул, что обучение в нем могут проходить исключительно граждане России, отметив, что иностранец изначально не может пройти обучение в российских ракетных войсках.
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Смотрите полный выпуск «Военная приемка. Академия РВСН» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и приложении SMART.TV. Речь в нем пойдет о жизни академии и процессе обучения курсантов, в ходе которого они изучают все виды российских и советских межконтинентальных баллистических ракет, о спутниках-разведчиках, ракетах-носителях, аппаратах космической связи и навигации и даже пистолете-бластере, стреляющем лазером.
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Армия , РВСН , ТК "Звезда" , Газета The Times
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