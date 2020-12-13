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ВМФ захотел ускорить выход авианосца «Адмирал Кузнецов» на испытания 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
ВМФ ускорит выход авианосца «Адмирал Кузнецов» на испытания
Фото: Минобороны Великобритании
В Главном штабе ВМФ России хотят ускорить выход на испытания авианосца «Адмирал Кузнецов», сейчас корабль проходит ремонт и модернизацию, сообщил источник.
Источники ТАСС сообщали, что выход на испытания ожидается в 2022 году. На совещании в пятницу «обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации». В частности, обсуждались предложения, которые могут «ускорить выход из ремонта». В пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка» отказались прокомментировать данную информацию.
В 2019 году на авианесущем крейсере в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара.
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Армия , Центр судоремонта "Звездочка" , ИТАР-ТАСС , Мурманск , Мурманская Область
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