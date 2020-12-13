Стрельба в Карабахе: Армения обратилась к России

Армия Азербайджана с помощью артиллерии захватила поселок Хин Таглар в Нагорном Карабахе и идет на населенный пункт Хцаберд, заявила Армения . Это вынудило жителей Степанакерта собрать стихийный митинг около российской миротворческой военной базы. При этом Баку заверяет, что по состоянию на вечер 12 декабря обстановка в Карабахе спокойная и боестолкновений нет.

Ереван сообщил, что азербайджанские военные в субботу, 12 декабря, предприняли наступление на населенные пункты Хин Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе, ставшие анклавами после того, как вся остальная территория Гадрутского района перешла под контроль Баку.

Как заявляет Армения, азербайджанская армия с помощью артиллерии уже захватила Хин Таглар и идет на Хцаберд, в перестрелке было ранено шестеро армянских военных. Как указал бывший депутат парламента Карабаха Айк Ханумян, возобновление боевых действий вынудило жителей Степанакерта собрать стихийный митинг около российской миротворческой военной базы с просьбой пояснить свое бездействие.

«С нами побеседовал замкомандира, потому что [командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе] генерал [Рустам] Мурадов не в Арцахе.

Замкомандира заверил нас, что вместе со сторонами он попытался стабилизировать обстановку, а наши войска остались на позициях в Хцаберде, но противник вошел и туда. Сейчас на всех уровнях идут переговоры для восстановления прежних позиций. Завтра, в 11 часов, мы соберемся снова, чтобы узнать, что происходит», — пояснил Ханумян, цитирует Sputnik.

В этой связи Мане Геворкян — секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна — подчеркнула, что на возобновившуюся агрессию Азербайджана должны дать ответ, в первую очередь, российские миротворцы.

«Руководство миротворческого корпуса полноценно осведомлено о событиях, развивающихся с раннего утра», — отметила она, добавив, что Ереван обращался к российским военным в устной и письменной форме.

Позже мэр Гадрута Ваган Савадян сообщил, что российские миротворцы вечером 12 декабря прибыли в Хцаберд и Хин Тахер и военные действия там прекратились.

«Сейчас выясняют, кто нарушил режим прекращения огня и под чьим контролем останутся села», — приводит портал «Новости Армении» слова градоначальника.

По словам мэра, территория сел была нейтральной полосой, которую занимали армянские военнослужащие, там не было российских миротворцев, и они прибыли лишь после нападения.

При этом Баку заверяет, что по состоянию на вечер 12 декабря обстановка в Карабахе спокойная и боестолкновений нет. Кроме того, азербайджанская сторона заявила, что стрельбу начали армянские военные.

«Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Вооруженными силами Азербайджана приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

«В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная», — добавил он.

Накануне в Карабахе произошел первый инцидент со стрельбой с момента заключения перемирия. По данным Минобороны Армении, конфликт начали азербайджанские военные, атаковавшие позиции армянских военных.

В этой связи Россия потребовала от Армении и Азербайджана соблюдать режим прекращения огня в Карабахе — с таким заявлением выступил представитель штаба российских миротворческих сил.

Минобороны РФ указало, что российские миротворцы на 23 наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

«Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», — говорится в комментарии российского военного ведомства.

Это стало первым военным столкновением с 10 ноября — начала режима прекращения огня. В результате перестрелки ранения, на представляющие угрозу для жизни, получили трое военных-резервистов армии Армении.

В этот же день Алиев сообщил, что совместный российско-турецкий Мониторинговый центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе будет работать в Агдамском районе, который перешел под контроль Азербайджана.

«Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября.

Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность», — сказал азербайджанский президент.

За день до вооруженного столкновения в Баку прошел военный парад, посвященный, как заявили организаторы, победе Азербайджана в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На торжественной церемонии присутствовали Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В военном параде на бакинской площади Азадлыг 10 декабря приняли участие азербайджанские и турецкие военнослужащие, была представлена современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера ВМС Азербайджана, украшенные флагами расцвечивания.

В ходе своего выступления Алиев напомнил, как неоднократно говорил: если Армения «не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем». Что примечательно, среди «исторических земель» Азербайджана он назвал «Зангезур» (Сюникская область Армении), «Гейчу» (Севан) и «Иреван» (столица Армении Ереван).

Последний на данный момент вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Военные действия длились 44 дня.

Армения в результате столкновений, по официальным данным, потеряла 2718 человек. Азербайджан — 2783 солдата.