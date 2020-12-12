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Азербайджанские войска не смогли захватить два армянских села 

Ирина Лебедева 40 минут назад
Азербайджанские войска не смогли захватить два армянских села
Фото: Reuters
В Нагорном Карабахе вновь война. Азербайджанские военные заняли две высоты на подступах к селам Хин Тахер и Хцавенд. Также они перекрыли дорогу в село Кирсаван. Но сами села им захватить не удалось — отряды Армии Обороны Арцаха, а также местные ополченцы удерживают линию обороны. Об этом рассказывает проект @wargonzo.
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По данным проекта, который ссылается на свои дипломатические источники, российская сторона уже ведет переговоры с Баку о прекращении огня. Армения же, в свою очередь, ждет реакции российских миротворческих сил.
Как информирует «Спутник Армения», нападение азербайджанских сил должно вызвать реакцию в первую очередь российских миротворцев, расположенных в Карабахе.

"Руководство миротворческого корпуса полноценно осведомлено о событиях, развивающихся с раннего утра", — приводит издание слова Мане Геворкян, пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По данным «СА», в зоне нагорно-карабахского конфликта размещен миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Как ранее писал «Рамблер», Москва, Ереване и Баку заключили трехстороннее мирное соглашение. В Армении говорят, что Гадрутский район полностью входит в территорию бывшего НКАО и попадает под пункт «стороны остаются на занятых позициях».
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