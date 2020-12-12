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Москва

Подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила четыре ракеты «Булава» 

РИА Новости 40 минут назад
Атомная подлодка проекта 955А "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны.
Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме.

"По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", — сказали в ведомстве.

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Армия , Видео , Министерство обороны
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