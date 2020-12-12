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Москва

В «передовой» сборке Су-57 заметили технологии США 

Lenta.ru 1 час назад
В «передовой» сборке Су-57 заметили технологии США
Фото: РИА Новости
При производстве российского истребителя пятого поколения Су-57 используются американские технологии, пишет Defence Blog.
Издание утверждает, что для сборки самолета применяются очки HoloLens компании Microsoft. К такому выводу в Defence Blog пришли, проанализировав появившиеся в сети ролики «передового» производства Су-57 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина (КнААЗ).

«В выпущенном коротком ролике инженеры компании носят на голове специальные устройства, похожие на Microsoft HoloLens», — замечает издание.

Согласно The Drive, впервые подобная технология начала использоваться в 1990-х годах в Японии при сборке автомобилей. Издание напоминает, что похожий метод применяется в производстве американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Назван «враг» Су-57
В июле 2019 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выложила на YouTube ролик со сборкой центрального фюзеляжа F-35 Lightning II. Тогда же в Popular Mechanics отметили, что самым интересным из показанного на видео является система световых проекторов на потолке сборочного цеха, которая указывает сотрудникам место установки на фюзеляже крепежных и других элементов, а также определяет порядок выполнения работ.
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Комментарии 46
Армия , КнААЗ им. Ю.А. Гагарина , Microsoft
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