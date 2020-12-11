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В Киеве опасаются введения российских войск в Белоруссию 

РИА Новости 29 минут назад
В Киеве опасаются ввода российских войск в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Ситуация в Белоруссии и Молдавии очень опасна для Киева, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Ситуация в Белоруссии, в Молдавии, все это рядом с нашими границами, для нас это очень опасно. Прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером РФ, у них по-другому это называется, у них есть общие обязательства. У нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если (российские) военные полностью войдут на территорию Белоруссии, в больших количествах, для нас это будет вызов", — заявил он в эфире "Свободы слова Савика Шустера", трансляция ведется в YouTube.

В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".
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Армия , Алексей Данилов , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , ОБСЕ
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