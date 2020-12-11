В Киеве опасаются ввода российских войск в Белоруссию

"Ситуация в Белоруссии, в Молдавии, все это рядом с нашими границами, для нас это очень опасно. Прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером РФ, у них по-другому это называется, у них есть общие обязательства. У нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если (российские) военные полностью войдут на территорию Белоруссии, в больших количествах, для нас это будет вызов", — заявил он в эфире "Свободы слова Савика Шустера", трансляция ведется в YouTube.