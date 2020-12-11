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Москва

Герой России: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией 

Вероника Полынина 1 час назад
Герой России: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией
Фото: РИА Новости
Страны НАТО потерпят поражение в случае реального военного конфликта с Россией, считает член президиума организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«В случае реального конфликта у блока НАТО шансов нет. Именно это пугает Альянс и является главной причиной криков о «российской угрозе». Запад хотел бы тоже обладать подобной мощью, но у него нет таких возможностей. А сохранять хорошие отношения с сильными странами лидеры НАТО, похоже, так и не научились», — заявил Липовой агентству ФАН.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о тренировке российских ядерных сил, уличив Москву в «подготовке к ядерной войне» и обострении отношений с Западом.
Генерал-майор Сергей Липовой считает, что убеждать страны НАТО в том, что отработка маневров не означает подготовки к войне, — бесполезно. По его словам, спровоцировать Москву на реальный акт агрессии на Западе не могут, поэтому обвиняют даже без повода.
Ранее на этой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства обороны России рассказали о проведении в рамках учений «Гром-2020» тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина.
В ходе маневров были отработаны действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегической авиации и атомной подводной лодки Северного флота, состоялись учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.
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Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , РВСН , НАТО
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