Герой России: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией 

Страны НАТО потерпят поражение в случае реального военного конфликта с Россией , считает член президиума организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«В случае реального конфликта у блока НАТО шансов нет. Именно это пугает Альянс и является главной причиной криков о «российской угрозе». Запад хотел бы тоже обладать подобной мощью, но у него нет таких возможностей. А сохранять хорошие отношения с сильными странами лидеры НАТО, похоже, так и не научились», — заявил Липовой агентству ФАН.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о тренировке российских ядерных сил, уличив Москву в «подготовке к ядерной войне» и обострении отношений с Западом.

Генерал-майор Сергей Липовой считает, что убеждать страны НАТО в том, что отработка маневров не означает подготовки к войне, — бесполезно. По его словам, спровоцировать Москву на реальный акт агрессии на Западе не могут, поэтому обвиняют даже без повода.