Герой России: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией 

Страны НАТО потерпят поражение в случае реального военного конфликта с Россией, считает член президиума организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
«В случае реального конфликта у блока НАТО шансов нет. Именно это пугает Альянс и является главной причиной криков о «российской угрозе». Запад хотел бы тоже обладать подобной мощью, но у него нет таких возможностей. А сохранять хорошие отношения с сильными странами лидеры НАТО, похоже, так и не научились», — заявил Липовой агентству ФАН.
Ранее британское издание Daily Mail сообщило о тренировке российских ядерных сил, уличив Москву в «подготовке к ядерной войне» и обострении отношений с Западом.
Генерал-майор Сергей Липовой считает, что убеждать страны НАТО в том, что отработка маневров не означает подготовки к войне, — бесполезно. По его словам, спровоцировать Москву на реальный акт агрессии на Западе не могут, поэтому обвиняют даже без повода.
Ранее на этой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства обороны России рассказали о проведении в рамках учений «Гром-2020» тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина.
В ходе маневров были отработаны действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегической авиации и атомной подводной лодки Северного флота, состоялись учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.