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МиГ-31 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над Беринговым морем 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем
Фото: РИА Новости
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США в небе над Беринговым морем. Об этом сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).
В Центре отметили, что 11 декабря российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к госгранице цели.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

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