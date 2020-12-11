МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США в небе над Беринговым морем. Об этом сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).
В Центре отметили, что 11 декабря российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к госгранице цели.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.