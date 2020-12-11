Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Северном флоте отметили приближение учений НАТО к границам России 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
В Севфлоте сообщили о смещении учений НАТО к границе РФ
Фото: РИА Новости
Морские учения НАТО всё чаще смещаются к российским границам на севере, отметил начальник штаба Северного флота России вице-адмирал Владимир Гришечкин.

«Он (Гришечкин. — RT) детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединённых вооружённых сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам России», — приводит релиз Северного флота РИА Новости.

В ответ на действия НАТО в Арктике Северный флот наращивает технический потенциал с помощью новых атомных подлодок, фрегатов и десантных кораблей, а также зенитных ракетных и береговых ракетных комплексов.
В то же время, как отмечают в Северном флоте, «в настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о расширении присутствия НАТО в Европе вблизи российских границ.
В октябре зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что НАТО пытается ограничить деятельность России в Арктике.
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от российских границ.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
RT на русском: последние новости
В Минобороны России сообщили о попытках дискредитации «Спутника V» В Минобороны России сообщили о попытках дискредитации «Спутника V» ВМФ России впервые за десять лет проведёт совместные с НАТО учения ВМФ России впервые за десять лет проведёт совместные с НАТО учения Politico: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность Politico: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность
Комментарии 27
Армия , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Генштаб , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение