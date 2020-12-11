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Москва

«Адмирал Горшков» провел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, сообщили в Минобороны России.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что ракета поразила береговую цель на расстоянии свыше 350 километров, максимальная скорость «Циркона» превысила 8 махов.
Накануне Минобороны России сообщило, что гиперзвуковая ракета «Циркон» во время испытательного пуска поразила цель в Баренцевом море, пролетев 450 километров.
Читатели британской газеты Daily Mail оценили видео испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Автор статьи пишет, что «Циркон» может быть применен против американских городов в случае ядерной войны.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Daily Mail , РИА Новости
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