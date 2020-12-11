Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Фрегат «Адмирал Горшков» произвёл стрельбы ракетой «Циркон» 

ИА Regnum и ещё 1 39 минут назад
«Адмирал Горшков» произвёл стрельбы ракетой «Циркон»
Фото: РИА Новости
Успешный пуск гиперзвуковой ракетой «Циркон» выполнен экипажем головного фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» 11 декабря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Ракета выпущена из Белого моря по полигону в Архангельской области. Она успешно поразила береговую цель на полигоне Чижа.
Ракета «Циркон» двигалась со скоростью более восьми Махов, она преодолела более 350 км.
Как сообщало ИА REGNUM, головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательный пуск ракеты «Циркон» 26 ноября из Белого моря. Тогда она успешно поразила мишень, находившуюся в акватории Баренцева моря на расстоянии 450 км.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
ИА Regnum: последние новости
Трамп готов ввести санкции против Турции за покупку С-400 – Foreign Policy Трамп готов ввести санкции против Турции за покупку С-400 – Foreign Policy Ту-160М с новейшим двигателем назван достижением двигателестроения Ту-160М с новейшим двигателем назван достижением двигателестроения СМИ: войска США на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность СМИ: войска США на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность
Армия , Архангельская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
00:12
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
Происшествия
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
00:30
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
Происшествия
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
01:08
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение