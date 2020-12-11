«Адмирал Горшков» произвёл стрельбы ракетой «Циркон»

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Успешный пуск гиперзвуковой ракетой «Циркон» выполнен экипажем головного фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» 11 декабря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ракета выпущена из Белого моря по полигону в Архангельской области. Она успешно поразила береговую цель на полигоне Чижа.

Ракета «Циркон» двигалась со скоростью более восьми Махов, она преодолела более 350 км.

Как сообщало ИА REGNUM, головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательный пуск ракеты «Циркон» 26 ноября из Белого моря. Тогда она успешно поразила мишень, находившуюся в акватории Баренцева моря на расстоянии 450 км.