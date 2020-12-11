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Армия Франции приступит к созданию бионических солдат 

Популярная механика 1 час назад
Армия Франции приступит к созданию бионических солдат
Фото: Pixabay
Как сообщает BBC, французская армия приступает к исследовательским работам по разработке бионических солдат. По словам официальных лиц, это необходимо для того, чтобы идти в ногу с остальным миром.
После таких новостей невольно начинаешь рисовать в воображении кадры из будущего, когда граница между людьми и роботами практически стерлась.
Комитет по военной этике разрешил армии Франции начать разработку суперсолдат, для того чтобы страна не отставала от таких государств, как США, Россия и Китай, которые, как сообщается, уже давно пытаются технически модернизировать армию.

«Мы должны взглянуть фактам в лицо», — сказала министр обороны Флоранс Парли. «Не все разделяют наши моральные принципы, но мы должны быть готовы к тому, что ждет нас в будущем».

Комитет также отметил, что высокие технологии и создание суперсолдат ставит перед учеными и властью сложные философские и моральные вопросы, но Франция должна не отставать в техническом развитии. Тем не менее, как сообщает BBC, представители комитета все-таки установили несколько правил, которые запрещают применение евгенических подходов, которые могли бы «поставить под угрозу интеграцию солдата в общество или возвращение к гражданской жизни».
На данный момент не совсем понятно, какие именно технологии будут использовать военные силы Франции. В докладе, который был представлен перед комитетом по военной этике, упоминались исследования имплантатов, которые могли бы «увеличить производительность мозга» или помочь солдатам отличить врага от союзника.
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Комментарии
Армия , Флоранс Парли , Китай , США , Франция
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