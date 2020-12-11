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Перспективная БМП армии США попала на видео 

Вадим Дроздов 30 минут назад
В армии США на смену БМП "M2 Bradley" придет новая бронированная машина пехоты. Стоимость программы по созданию БМП нового образца в США оценивается в 45 миллиардов долларов. Это почти в полтора раза больше, чем расходная часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,66 миллиарда долларов по курсу на 7 февраля). БМП M2 Bradley поступила на вооружение Армии США в 1981 году. Машина вооружена 25-миллиметровой автоматической пушкой и может оснащаться противотанковым ракетным комплексом TOW. Применялась американскими военными в войнах в Персидском заливе, Афганистане и в Ираке. По данным из открытых источников, в ходе операции «Буря в пустыне» M2 Bradley уничтожили больше техники иракской армии, чем танки Abrams.
Армия , Видео , Министерство обороны
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