В армии США на смену БМП "M2 Bradley" придет новая бронированная машина пехоты. Стоимость программы по созданию БМП нового образца в США оценивается в 45 миллиардов долларов. Это почти в полтора раза больше, чем расходная часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,66 миллиарда долларов по курсу на 7 февраля). БМП M2 Bradley поступила на вооружение Армии США в 1981 году. Машина вооружена 25-миллиметровой автоматической пушкой и может оснащаться противотанковым ракетным комплексом TOW. Применялась американскими военными в войнах в Персидском заливе, Афганистане и в Ираке. По данным из открытых источников, в ходе операции «Буря в пустыне» M2 Bradley уничтожили больше техники иракской армии, чем танки Abrams.
Перспективная БМП армии США попала на видео
Читайте также