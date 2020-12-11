Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Британцы оценили тренировку российских ядерных сил 

РИА Новости 1 час назад
Британцы оценили тренировку российских ядерных сил
Фото: РИА Новости
Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о "подготовке к ядерной войне" и "обострении напряженности в отношениях с Западом". Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Как ранее сообщило Министерство обороны, российские военные в ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

"Эти надоедливые русские. Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?" — сыронизировал пользователь illuminated_one.

"Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания", — отметил Mummy Badgers.

"Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск (баллистической ракеты. — прим. ред.) Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это", — указал lestera1.

"США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое", — заявил Hollow81.

"Как насчет заголовка, рассказывающего нам о военных кораблях США, патрулирующих Черное и Китайское моря, или о самолетах НАТО, летающих вдоль российской границы?" — задался вопросом Poppy Clarke.

Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Последние новости
Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения "Могут убить": Малышева перечислила самые опасные комнатные растения Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , РВСН , НАТО , Daily Mail , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рейды ОМОН по барам Петербурга попали на видео
07:51
Рейды ОМОН по барам Петербурга попали на видео
Происшествия
Оценка водной блокады Крыма попала на видео
02:34
Оценка водной блокады Крыма попала на видео
Политика
ФСБ нашли 97-летнюю женщину президенту. Видео
01:37
ФСБ нашли 97-летнюю женщину президенту. Видео
Общество
Перспективная БМП армии США попала на видео
04:10
Перспективная БМП армии США попала на видео
Армия
Концерт «Песни победы» без зрителей попал на видео
03:37
Концерт «Песни победы» без зрителей попал на видео
Шоу-бизнес
Лошадь откусила нос прохожему и попала на видео
01:13
Лошадь откусила нос прохожему и попала на видео
Происшествия
Мишустин раскритиковал министров и попал на видео
02:35
Мишустин раскритиковал министров и попал на видео
Политика
Появилось видео пожара лаборатории в Красногорске
01:16
Появилось видео пожара лаборатории в Красногорске
Происшествия
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть