Британцы оценили тренировку российских ядерных сил 

Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о "подготовке к ядерной войне" и "обострении напряженности в отношениях с Западом". Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Как ранее сообщило Министерство обороны, российские военные в ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.
"Эти надоедливые русские. Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?" — сыронизировал пользователь illuminated_one.
"Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания", — отметил Mummy Badgers.
"Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск (баллистической ракеты. — прим. ред.) Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это", — указал lestera1.
"США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое", — заявил Hollow81.
"Как насчет заголовка, рассказывающего нам о военных кораблях США, патрулирующих Черное и Китайское моря, или о самолетах НАТО, летающих вдоль российской границы?" — задался вопросом Poppy Clarke.