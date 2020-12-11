Британцы оценили тренировку российских ядерных сил 

"Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск (баллистической ракеты. — прим. ред.) Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это", — указал lestera1.