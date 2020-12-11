Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355 

Российская Газета и ещё 1 15 минут назад
ВМС США раскрыли план по борьбе с Россией и Китаем
Фото: globallookpress.com
Военно-морские силы США увеличат численность своих боевых кораблей к началу 2030-х годов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении первого заместителя министра обороны Дэвида Норквиста.
Согласно принятому плану, число кораблей должно достичь 355 через 10 лет и 400 — через 20 лет.

"Этот план шире, чем просто количество кораблей", — подчеркнул Норквист. По его словам, важны будут также качественные изменения в составе ВМС, пишет ТАСС. В частности, будет сделан акцент на необитаемых кораблях, на ускорении строительства подлодок, модернизации летательных аппаратов.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что в промежутке между 2040 и 2050 годами, Пентагон хотел бы иметь в составе ВМС около 500 кораблей, что является "входным билетом" при конкуренции с другими великими державами. Кроме того, число ядерных подводных лодок планируется увеличить к 2045 году по меньшей мере вдвое, построив еще 70-90.
Власти США при президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны, которая была обнародована 19 января 2018 года. Тогда сообщалось, что данный документ сфокусирован на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Российская Газета: последние новости
СМИ: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность СМИ: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность Ракетоносец Ту-160М назван мировым достижением Ракетоносец Ту-160М назван мировым достижением Новейшая версия БРДМ-2 замечена на учениях армии Киргизии Новейшая версия БРДМ-2 замечена на учениях армии Киргизии
Комментарии 2
Армия , Войска , Оружие , Дэвид Норквист , Дональд Трамп , Марк Милли , Комитет начальников штабов , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение