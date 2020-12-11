ВМС США раскрыли план по борьбе с Россией и Китаем

"Этот план шире, чем просто количество кораблей", — подчеркнул Норквист. По его словам, важны будут также качественные изменения в составе ВМС, пишет ТАСС. В частности, будет сделан акцент на необитаемых кораблях, на ускорении строительства подлодок, модернизации летательных аппаратов.