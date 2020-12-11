США перебросили БМП в Сирию из-за действий России

Минобороны США направило на северо-восток Сирии боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley из-за того, что российские военнослужащие проводили патрулирование не в предназначенной для этого зоне, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Генерал утверждает, что российские военные проводили патрулирование в не согласованном с ВС США районе, хотя им «не дали разрешения» на это, передаёт ТАСС.
Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в не согласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения, — сказал Маккензи.
В связи с этим, подчеркнул генерал, Пентагон счёл целесообразным отправить в указанный регион БМП.
В сентябре 2020 года американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошёл в конце августа между военнослужащими РФ и США в этом регионе. В Центральном командовании подчеркнули, что БМП позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГ (организация запрещена в РФ), и опубликовали фото выгрузки боевых машин, писал NEWS.ru.