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Москва

Пентагон: действия России стали причиной переброски БМП Bradley в Сирию 

News.ru и ещё 2 32 минуты назад
США перебросили БМП в Сирию из-за действий России
Фото: Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency
Минобороны США направило на северо-восток Сирии боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley из-за того, что российские военнослужащие проводили патрулирование не в предназначенной для этого зоне, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Генерал утверждает, что российские военные проводили патрулирование в не согласованном с ВС США районе, хотя им «не дали разрешения» на это, передаёт ТАСС.

Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в не согласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения, — сказал Маккензи.

В связи с этим, подчеркнул генерал, Пентагон счёл целесообразным отправить в указанный регион БМП.
В сентябре 2020 года американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошёл в конце августа между военнослужащими РФ и США в этом регионе. В Центральном командовании подчеркнули, что БМП позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГ (организация запрещена в РФ), и опубликовали фото выгрузки боевых машин, писал NEWS.ru.
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Армия , Войска , Кеннет Маккензи , Министерство обороны , Пентагон , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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