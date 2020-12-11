Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

США не нашли доказательств «сговора» России с талибами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 52 минуты назад
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что у Пентагона по-прежнему нет никаких сведений о том, чтобы Москва платила талибам (движение «Талибан» запрещено в России) за убийство американских солдат.

«Мы не можем этого доказать. Мы этого не видим… Я настойчиво расспрашиваю моих людей из разведки на этот счет. Мы попросту не видим такого, но не потому, что не изучаем этот вопрос, мы его изучаем очень внимательно», — передает РИА «Новости» слова Маккензи в ходе выступления на форуме DefenseOne.

Напомним, ранее в Кремле назвали ложью статью New York Times о «сговоре» Москвы с запрещенным в России движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
В июле глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал сообщений от разведки о якобы «вознаграждениях от Москвы» афганским боевикам из запрещенного в России движения «Талибан» за убийства американцев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США объявили тревогу из-за возможной атаки Ирана на Ближнем Востоке США объявили тревогу из-за возможной атаки Ирана на Ближнем Востоке США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию
Комментарии 47
Армия , Видео , Войска , Марк Эспер , Кеннет Маккензи , Пентагон , Талибан , ЦРУ , РИА Новости , New York Times , Афганистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение