«Мы не можем этого доказать. Мы этого не видим… Я настойчиво расспрашиваю моих людей из разведки на этот счет. Мы попросту не видим такого, но не потому, что не изучаем этот вопрос, мы его изучаем очень внимательно», — передает РИА «Новости» слова Маккензи в ходе выступления на форуме DefenseOne.