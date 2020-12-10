Войска США приведены в режим повышенной готовности

Американские военные на Ближнем Востоке усилили боевую готовность из-за опасений на случай возможной атаки Ирана . Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного военного чиновника.

По словам чиновника, Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских ополченцев в Ираке. При этом источник издания отметил, что речь не идет о наступательных действиях, а лишь о сдерживании Ирана от каких-либо агрессивных действий в отношении США или сил международной коалиции в регионе.

Пентагон обеспокоен тем, что Тегеран может воспользоваться передачей президентских полномочий в США и выводом американских войск из Ирака и Афганистана, а также приближающейся годовщиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани, пояснил чиновник.

2 декабря газета The Washington Post сообщала , что Белый дом эвакуирует почти половину персонала посольства США в Багдаде и других дипломатических объектов в Ираке в ожидании ответного удара Тегерана после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и в преддверии годовщины убийства Сулеймани.