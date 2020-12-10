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Москва

Военные США усилили боеготовность из-за возможной атаки Ирана 

Lenta.ru и ещё 8 12 минут назад
Войска США приведены в режим повышенной готовности
Фото: Reuters
Американские военные на Ближнем Востоке усилили боевую готовность из-за опасений на случай возможной атаки Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного военного чиновника.
По словам чиновника, Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских ополченцев в Ираке. При этом источник издания отметил, что речь не идет о наступательных действиях, а лишь о сдерживании Ирана от каких-либо агрессивных действий в отношении США или сил международной коалиции в регионе.
Пентагон обеспокоен тем, что Тегеран может воспользоваться передачей президентских полномочий в США и выводом американских войск из Ирака и Афганистана, а также приближающейся годовщиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани, пояснил чиновник.
2 декабря газета The Washington Post сообщала, что Белый дом эвакуирует почти половину персонала посольства США в Багдаде и других дипломатических объектов в Ираке в ожидании ответного удара Тегерана после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и в преддверии годовщины убийства Сулеймани.
Отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани 3 января 2020 года в Багдаде. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.
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Комментарии 7
Армия , США , Дональд Трамп , Пентагон , Washington Post , Багдад , Ирак , Иран
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