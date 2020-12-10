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Москва

НАТО не планирует совместных с Россией военно-морских учений 

ТАСС 25 минут назад
В НАТО отреклись от совместных с Россией учений
Фото: Reuters
Североатлантический альянс не планирует никаких совместных с Россией военных учений. Об этом заявили в четверг ТАСС в штаб-квартире НАТО в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Черноморского флота РФ об участии кораблей России, а также ряда стран НАТО в учениях АМАН-21 (AMAN-21).

"У НАТО нет никаких запланированных совместных с Россией учений. Все наше практическое военное сотрудничество остается замороженным", — сообщили в штаб-квартире, напомнив, что соответствующее решение было принято после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

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В то же время военный источник ТАСС в Брюсселе пояснил, что корабли отдельных государств НАТО (Турции и Великобритании) будут принимать участие в маневрах АМАН-21 у побережья Пакистана в национальном качестве. По словам собеседника агентства, это не подразумевает какого-либо участия Североатлантического альянса как организации, эти страны "даже не обязаны уведомлять НАТО".
Ранее в Севастополе пресс-служба Черноморского флота РФ сообщила, что силы Черноморского флота совместно с военно-морскими силами 30 стран, в том числе государств НАТО, примут участие в учениях АМАН-2021, которые в феврале 2021 года пройдут в акватории пакистанского порта Карачи. Инициаторами отработки совместных действий выступили Военно-морские силы Исламской Республики Пакистан.
Участие в учениях подтвердили представители более чем 30 стран, из которых порядка 10 задействуют свой корабельный состав, а остальные отправляют официальных наблюдателей. Кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, в учениях примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китая, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, Филиппин, Шри-Ланки, Индонезии, Королевские морские силы Малайзии. ВМФ России будут представлять силы Черноморского флота, в том числе фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.
По данным флота, целями учений АМАН-2021 является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности, а также обмен опытом между военными моряками в отражении угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.
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Армия , НАТО , ИТАР-ТАСС
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