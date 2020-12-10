Собянин отверг влияние «дистанционки» на призыв в армию

Сергей Собянин. Обучение столичных студентов и старшеклассников в дистанционном формате никак не повлияет на призыв юношей на срочную службу в армию, сообщил в четверг мэр Москвы

«Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Это отношения к призыву, конечно, не имеет», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве стабильной.

Из-за угрозы распространения коронавируса студенты столичных вузов и колледжей обучаются дистанционно до 15 января.

Учащимся рекомендуется соблюдать домашний режим. Кроме того, городские власти порекомендовали перевести на дистанционку студентов федеральных и частных вузов и колледжей. Старшеклассники учатся дома до конца второй четверти.

За все время пандемии в Москве зафиксировали 671 948 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 512 969 пациентов, скончались 9645 человек.