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Москва

Собянин отверг влияние дистанционного обучения на призыв в армию 

РИАМО и ещё 1 2 часа назад
Собянин отверг влияние «дистанционки» на призыв в армию
Фото: ТАСС
Обучение столичных студентов и старшеклассников в дистанционном формате никак не повлияет на призыв юношей на срочную службу в армию, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Это отношения к призыву, конечно, не имеет», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве стабильной.
Из-за угрозы распространения коронавируса студенты столичных вузов и колледжей обучаются дистанционно до 15 января.
Учащимся рекомендуется соблюдать домашний режим. Кроме того, городские власти порекомендовали перевести на дистанционку студентов федеральных и частных вузов и колледжей. Старшеклассники учатся дома до конца второй четверти.
За все время пандемии в Москве зафиксировали 671 948 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 512 969 пациентов, скончались 9645 человек.
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Армия , Сергей Собянин , Москва
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