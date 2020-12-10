Названа «ахиллесова пята» самолетов-невидимок США 

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об «ахиллесовой пяте» американских stealth-технологий.

В статье для еженедельника «Звезда »Леонков обратил внимание на то, что американцы не любят признавать неудачи с вооружением, на которое были потрачены астрономические суммы денег. При этом во время выполнения боевых задач эти неудачи становятся очевидными.

Эксперт отмечает, что у stealth-технологий, используемых в самолетах-невидимках B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, есть существенный недостаток — эти технологии не всегда работают.

Дело в том, что эффективность используемых американцами stealth-технологий зависит от диапазона частот радара ПВО противника. В основном они рассчитаны на X-диапазон (сантиметровая длина волны) частот, в котором работает большинство современных радаров ПВО и самолетов.

Радары, работающие в дециметровом и миллиметровом диапазонах, могут засечь «невидимки». Например, радиолокационные комплексы С-125 с дециметровым диапазоном обнаруживали и сбивали американские F-117A в Сербии и Ираке.

Те же ПВО, которые функционируют во всех диапазонах делают stealth бессмысленной технологией. К такому типу относятся активные фазированные антенные решетки (АФАР), работа над которыми активно ведется в России. Они могут одновременно сканировать пространство в различных диапазонах частот, вести сразу несколько целей и использовать цифровую обработку сигналов, отсеивая помехи. По мнению Леонкова, эти системы «окончательно хоронят технологию американских stealth-самолетов».