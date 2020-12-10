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Новейшая версия БРДМ-2 замечена на учениях армии Киргизии 

Российская Газета 1 час назад
Новейшая версия БРДМ-2 замечена на учениях в Киргизии
Фото: Генеральный штаб КР / youtube.com
Девять бронированных разведывательно-дозорных машин были переданы российской стороной в апреле прошлого года, в ходе визита Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Данная техника отличается от базовых образцов повышенными тактико-техническими характеристиками. Так, многие узлы и агрегаты были заменены на современные. Вместо старого двигателя, работающего на бензине, появился 150-сильный дизельный. Максимальная скорость по шоссе возросла до 100 км/ч. Сохранена способность преодолевать вплавь водные преграды. Запас хода по топливу теперь составляет рекордные 1500 км.
Защита усилена дополнительным бронированием, способным выдерживать попадания в лобовую часть пуль от 14,5-мм пулеметов КПВ, а борта могут противостоять боеприпасам ДШК, НСВ "Утес", американским М2 и китайским W85.
Несмотря на повышенную пулестойкость, боевая масса даже немного уменьшилась — с 7000 до 6900 кг.
И, хотя вооружение осталось прежним (пулеметы КПВТ и ПКТ), после установки современной системы управления огнем эффективность его применения значительно возросла, в том числе в темное время суток.
Экипаж — 5 человек.
Модернизированные БРДМ-2 также находятся на вооружении армий Лаоса, Мьянмы, Сербии и Таджикистана.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Кыргызстан , Лаос , Бирма , Сербия , Таджикистан
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