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Российская армия получила почти 300 тысяч боевых комплектов «Ратник» 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Армия получила 300 тысяч боевых комплектов «Ратник»
Фото: Ростех
Сегодня военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования к новому комплекту «Сотник».
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) за восемь лет поставил в войска почти 300 тысяч комплектов экипировки «Ратник», говорится в поступившем «Звезде» сообщении пресс-службы госкорпорации.

«"Ратник" — передовая экипировка, позволяющая успешно выполнять широкий спектр задач на поле боя. Она объединяет более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха», — сказал индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

По его словам, сегодня военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования к экипировке солдата будущего — комплекту «Сотник». В корпорации планируют получить техническое задание для его разработки уже в 2021 году, добавил Оздоев.
«Ратник» включает десятки подсистем, в том числе несколько видов тепловизионных прицелов, планшет, боевой защитный комплект 6Б49, систему управления «Стрелец», видеокамеры и другое.
Шлем выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет — попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Оборудован системой охлаждения и автономными источниками питания. Имеет систему разведки, управления и связи «Стрелец».
Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные силы РФ.
Отметим, что в феврале прошлого года стало известно, что экипировка российского солдата «Сотник» будущего будет оснащена экзоскелетом.
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Комментарии
Армия , Бекхан Оздоев , Ростех , Авиационно-космический салон МАКС , ЦНИИТОЧМАШ
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