Видео занятий бойцов ВДВ на виртуальном тренажере 

Костромской артиллерийский полк ВДВ получил в свое распоряжение виртуальный тренажер, максимально отражающий реальную боевую обстановку на поле боя. Тренировочный комплекс позволяет не только воссоздать любую локацию, но и проверить точность всех математических расчетов, которые артиллеристы выполняют перед стрельбой. На одном из первых занятий артиллеристы ВДВ вели стрельбу с закрытых огневых позиций, поражая цели различными средствами при меняющихся погодных условиях и времени суток.

Ранее на форуме "Армия-2019" был представлен перспективный тренажер парашютиста "Кудесник", интерактивный стрелковый комплекс с элементами виртуальной реальности "Хамелеон" и наземный робототехнический комплекс "Марс".