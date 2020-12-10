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Москва

Видео занятий бойцов ВДВ на виртуальном тренажере 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Костромской артиллерийский полк ВДВ получил в свое распоряжение виртуальный тренажер, максимально отражающий реальную боевую обстановку на поле боя. Тренировочный комплекс позволяет не только воссоздать любую локацию, но и проверить точность всех математических расчетов, которые артиллеристы выполняют перед стрельбой. На одном из первых занятий артиллеристы ВДВ вели стрельбу с закрытых огневых позиций, поражая цели различными средствами при меняющихся погодных условиях и времени суток.
Ранее на форуме "Армия-2019" был представлен перспективный тренажер парашютиста "Кудесник", интерактивный стрелковый комплекс с элементами виртуальной реальности "Хамелеон" и наземный робототехнический комплекс "Марс".
Армия , Видео
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