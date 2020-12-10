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Москва

Тренировка наступательных сил РФ попала на видео 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка. Цели и задачи масштабной тренировки выполнены в полном объеме. Удары были осуществлены по полигонам Кура и Пембой. В своем отчете об учениях оборонное ведомство опубликовало также видеоролики с запуском с космодрома Плесецк межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».
Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны
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