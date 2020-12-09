В США назвали победителя боя Су-57 с J-20

Российский истребитель пятого поколения Су-57 и его китайский конкурент J-20 могут выполнять схожие задачи, однако «специализируются в немного разных областях». Сравнение самолетов приводит американский журнал Popular Mechanics.

Издание, ссылаясь на открытые источники и мнение экспертов, утверждает, что Су-57 уступает J-20 в малозаметности, однако превосходит его в маневренности. Следствием этого, в частности, является то, что российский истребитель имеет большие шансы победить китайский в условиях ближнего боя, и, наоборот, первый становится уязвимым для второго на больших дистанциях.

Су-57 в публикации называется «не самым лучшим истребителем пятого поколения на рынке», который тем не менее «выглядит хорошо сбалансированным самолетом», способным стать «серьезным противником почти для любого истребителя в небе». «По сравнению с Су-57, J-20 на бумаге выглядит неплохо», — пишет Popular Mechanics.

Там же отмечается, что «J-20 и Su-57 не только олицетворяют лучшее в своих Военно-воздушных силах (ВВС), но и представляют собой конец американской монополии на истребители-невидимки».

«Проще говоря, у программы NGAD есть своя работа», — заключает издание.