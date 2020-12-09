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Истребитель ВВС США F-16 разбился в Мичигане 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Истребитель ВВС США F-16 разбился
Фото: Wisconsin National Guard
В момент происшествия самолет выполнял обычную учебную тренировку с одним пилотом на борту.
Истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в штате Мичиган.
Инцидент произошел во время проведения учебно-тренировочного полета с одним пилотом на борту. Об этом сообщает Нацгвардия штата.
Причина крушения, а также состояние пилота на данный момент неизвестны.
На месте происшествия работают спасатели. В настоящий момент идет расследование по факту произошедшего.
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Армия , Происшествия
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