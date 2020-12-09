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Россияне стали активней закупать оружие в пандемию 

РИА Новости 1 час назад
Россияне стали активней закупать оружие в пандемию
Фото: РИА Новости
Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новосёлов.

"Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идёт об абсолютно всех моделях: карабины, охотничьи ружья, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре.366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение", — заявил он.

По словам Новосёлова, спрос на гражданскую продукцию ORSIS в 2020 году составил более 1000 единиц оружия. Глава компании предположил, что такой "бум" связан, в том числе, с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-за пандемии во всём мире.
Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Её различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.
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Армия , Общество , Оружие , Росгвардия , Федеральная служба охраны , РИА Новости
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