Россияне стали активней закупать оружие в пандемию 

Продажи гражданского оружия в России значительно выросли во время пандемии коронавируса, в определенные моменты спрос превышал предложение, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новосёлов.
"Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идёт об абсолютно всех моделях: карабины, охотничьи ружья, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре.366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение", — заявил он.
По словам Новосёлова, спрос на гражданскую продукцию ORSIS в 2020 году составил более 1000 единиц оружия. Глава компании предположил, что такой "бум" связан, в том числе, с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-за пандемии во всём мире.
Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Её различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.