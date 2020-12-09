Россияне стали активней закупать оружие в пандемию 

"Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идёт об абсолютно всех моделях: карабины, охотничьи ружья, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре.366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение", — заявил он.