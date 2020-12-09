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Москва

Avia.pro: обокравшие «самолет Судного дня» могли завладеть частотами России на случай ведения ядерной войны 

Аргументы Недели 1 час назад
Злоумышленники, которые обокрали российский «самолет Судного дня», могли завладеть частотами РФ на случай ведения ядерной войны. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Некоторое время назад появились сведения о том, что неизвестные злоумышленники, вскрыв грузовой люк Ил-80 на аэродроме в Ростовской области, похитили аппаратуру, которым было оснащено воздушное судно. Данный летательный аппарат называют «самолетом Судного дня», так как он представляет собой командный пункт.
Названы подозреваемые в краже из самолета судного дня
Согласно предположению, высказанному авторами портала Avia.pro, в распоряжение воров могли попасть частоты России на случай ведения ядерной войны. На борту Ил-80 могла находиться такая информация, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание Forbes предупредило, что Запад и Россия рискуют развязать военный конфликт.
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Армия , Видео , Ростовская Область
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