Злоумышленники, которые обокрали российский «самолет Судного дня», могли завладеть частотами РФ на случай ведения ядерной войны. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Некоторое время назад появились сведения о том, что неизвестные злоумышленники, вскрыв грузовой люк Ил-80 на аэродроме в Ростовской области, похитили аппаратуру, которым было оснащено воздушное судно. Данный летательный аппарат называют «самолетом Судного дня», так как он представляет собой командный пункт.

Согласно предположению, высказанному авторами портала Avia.pro, в распоряжение воров могли попасть частоты России на случай ведения ядерной войны. На борту Ил-80 могла находиться такая информация, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание Forbes предупредило, что Запад и Россия рискуют развязать военный конфликт.