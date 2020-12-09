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В России создадут аналог пистолета Glock 

Российская Газета и ещё 2 51 минуту назад
В России создадут аналог пистолета Glock
Фото: Arielnyc2006/Wikimedia.org
Российские оружейники создают пистолет, который по техническим характеристикам будет сопоставим с современными моделями Glock, но окажется вдвое дешевле.

— Мы с нуля разрабатываем пистолет калибра 9х19 из полимеров, учитывая опыт эксплуатации "Глоков" и "Зигзауэров".. Рассчитываем в 2021 году иметь прототип. Надеемся создать оружие, равнозначное по весу и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения. Предварительное название модели ORSIS S1, — рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия-разработчика Валерий Новоселов.

Он отметил, что главным достоинством российской разработки будет цена. Стоимость Glock без дополнительного оборудования доходит до 200 тысяч рублей, в то время как ORSIS будет стоить 100 тысяч.
Отличительной особенностью австрийских пистолетов Glock являются малый вес, превосходная эргономика, простота и надежность. Рамка полностью изготовлена из термо— и ударостойкого полимера. Оружие обладает высокой дульной энергией, благодаря чему выпущенная из Glock пуля имеет большое останавливающее и пробивное действие.
Пистолеты Glock стоят на вооружении силовых структур более 30 стран. Помимо огнестрельного оружия компания выпускает ножи и пехотные лопатки.
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Армия , РИА Новости
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