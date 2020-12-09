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Помощник госсекретаря США пригрозил санкциями за приобретение оружия у России или КНР 

ТАСС и ещё 1 55 минут назад
США пригрозили санкциями за покупку оружия у РФ
Фото: Минобороны
Страны, приобретающие системы вооружений у России и Китая, рискуют подвергнуться американским санкциям. Об этом заявил во вторник в ходе телефонного брифинга помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопрос о возможности приобретения Ираком систем ПВО в России.

"Это очень уместный вопрос, если взглянуть на параметры торговли оружием во всем мире, — отметил он. — Существует закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и он, конечно же, может применяться. Системы, платформы или технологии Москвы или Пекина не могут взаимодействовать с нашими системами и не соответствуют условиям взаимодействия наших партнеров с США в области безопасности. Так что с практической точки зрения это не было бы на пользу любому партнеру, будь то Ирак или любая другая страна. Кроме того, как я уже указал ранее, есть законы, которые могут предусматривать возможность введения санкций".

Затронув вопрос о последствиях закупки Турцией российской зенитной ракетной системы С-400, помощник госсекретаря подчеркнул, что США "были и остаются наилучшим партнером" в области обеспечения безопасности. "Турция — член НАТО, и задача США состоит в том, чтобы работать с Турцией над тем, чтобы она оставалась в составе западного альянса, — отметил он. — Что же касается попыток приобретать технику у России или Китая, то, как я уже говорил, существует угроза санкций и для их применения нет временных рамок, а масштабы могут быть разными и применяться разными администрациями".

"Те страны, с которыми мы взаимодействуем в области обеспечения безопасности, осознают, что им необходимо иметь системы, которые могут взаимодействовать с американскими системами, — отметил он в заключение. — Кто-то может стремиться приобретать проржавевшее в России или дешевое в Китае, но мы — самые предпочтительные партнеры".

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Комментарии
Армия , Санкции , Санкции США , НАТО , Ирак , Китай , Москва , Нью-Йорк , Пекин , США
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