США пригрозили санкциями за покупку оружия у РФ

"Это очень уместный вопрос, если взглянуть на параметры торговли оружием во всем мире, — отметил он. — Существует закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и он, конечно же, может применяться. Системы, платформы или технологии Москвы или Пекина не могут взаимодействовать с нашими системами и не соответствуют условиям взаимодействия наших партнеров с США в области безопасности. Так что с практической точки зрения это не было бы на пользу любому партнеру, будь то Ирак или любая другая страна. Кроме того, как я уже указал ранее, есть законы, которые могут предусматривать возможность введения санкций".