Названа причина смерти маршала Шапошникова 

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают «Известия».
«Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников», — пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.
По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти экс-министра стал коронавирус. 25 ноября врачи диагностировали Шапошникову COVID-19 и пневмонию. Он был госпитализирован и подключен в ИВЛ. 5 декабря его состояние резко ухудшилось.
Евгений Шапошников был министром обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года. В том же году получил звание маршала авиации. С 14 февраля 1992 года был назначен главнокомандующий Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот пост был ликвидирован в 1993 году. С ноября 1995 года по март 1997 года работал генеральным директором «Аэрофлота». С марта 1997 по март 2004 года был помощником Президента РФ. В 2006 году был избран президентом Партнёрства «Безопасность полётов». Шапошников входил в попечительский совет Международного фонда экономических и социальных реформ. Был удостоен международного общественного ордена «Золотой Сокол» за вклад в достижение согласия и дружбы между народами.