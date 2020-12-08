Названа причина смерти маршала Шапошникова 

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают «Известия».

«Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников», — пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти экс-министра стал коронавирус. 25 ноября врачи диагностировали Шапошникову COVID-19 и пневмонию. Он был госпитализирован и подключен в ИВЛ. 5 декабря его состояние резко ухудшилось.