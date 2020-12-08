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Москва

В ДНР нашли тела сбежавших с оружием украинских солдат 

Lenta.ru 37 минут назад
В ДНР нашли тела сбежавших с оружием украинских солдат
Фото: РИА Новости
Недалеко от города Дзержинска в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) нашли тела двух украинских солдат. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ДНР.
Отмечается, что тела военнослужащих 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) Украины, погибших от обморожения, обнаружили местные жители. По данным народной милиции, солдаты Космин и Матусенко самовольно покинули место службы после празднования Дня ВС Украины, который отмечается 6 декабря.
Сбежавшие военнослужащие взяли с собой оружие, после чего украинское командование начало проверку наличия в частях боеприпасов. Также солдат проверяли на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
В народной милиции ДНР заявили, что командир батальона, в котором служили солдаты, пытался скрыть побег от командования, «чтобы не лишиться денежного вознаграждения».
Ранее разведка ДНР сообщила о прибытии в район конфликта диверсионной группы националистического вооруженного формирования «Медведи» из состава «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Группа состоит из десяти человек, обученных в том числе боевому применению минометов различного калибра.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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Армия , Дзержинск , Нижегородская Область
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