В ДНР нашли тела сбежавших с оружием украинских солдат 

Недалеко от города Дзержинска в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) нашли тела двух украинских солдат. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ДНР.

Отмечается, что тела военнослужащих 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) Украины, погибших от обморожения, обнаружили местные жители. По данным народной милиции, солдаты Космин и Матусенко самовольно покинули место службы после празднования Дня ВС Украины, который отмечается 6 декабря.

Сбежавшие военнослужащие взяли с собой оружие, после чего украинское командование начало проверку наличия в частях боеприпасов. Также солдат проверяли на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

В народной милиции ДНР заявили, что командир батальона, в котором служили солдаты, пытался скрыть побег от командования, «чтобы не лишиться денежного вознаграждения».

Ранее разведка ДНР сообщила о прибытии в район конфликта диверсионной группы националистического вооруженного формирования «Медведи» из состава «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Группа состоит из десяти человек, обученных в том числе боевому применению минометов различного калибра.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.