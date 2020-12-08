Капитан запаса ответил Боярскому

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН ответил на предложение артиста Михаила Боярского запретить призывать в армию начинающих артистов. Он обратил внимание на то, что призывники сейчас служат только год, а в армии есть роты, в которых солдаты могут реализовать свой потенциал.

"Что касается таких дарований, о которых говорит Михаил Боярский, долг перед Родиной одинаков для всех, и об этом говорит история наших лучших артистов-фронтовиков", — сказал он.

"Если "избранных" потянуть, то их очень много найдется. За артистами выстроится в ряд целая когорта других специальностей. Если пришла пора, если положено по закону, значит служить. Это священный долг, никто его не отменял. Талант всегда найдет себе дорогу", — уверен капитан.