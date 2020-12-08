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Россия и Судан договорились о создании базы ВМФ РФ 

Газета.Ru и ещё 6 5 часов назад
Россия и Судан договорились о создании базы ВМФ РФ
Фото: РИА Новости
Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Теперь военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально технического обеспечения в Судане.
При этом уточняется, что для завершения действия договора одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода должна уведомить другую сторону о своем намерении.
Согласно документу, в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.
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Армия , Судан
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