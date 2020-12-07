Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем 

РИА Новости 48 минут назад
Самолеты США и Франции «атаковали» границы России
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-30 перехватил в понедельник над Черным морем самолеты-разведчики США и Франции, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
По данным центра, 7 декабря российские радары обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к российской границе воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", — сказали в центре.

После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
Видео дня. Сергей Шнуров бросил пить и писать матерные стихи
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Армия , НЦУО РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса закрыла багажную полку ногой с разворота и попала на видео
00:05
Стюардесса закрыла багажную полку ногой с разворота и попала на видео
В мире Интернет
Участницы конкурса красоты в Таиланде свалились с моста и попали на видео
00:01
Участницы конкурса красоты в Таиланде свалились с моста и попали на видео
В мире
Наездницы подрались с охраной Заксобрания Петербурга и попали на видео
01:13
Наездницы подрались с охраной Заксобрания Петербурга и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения на девочку в Нижневартовске
00:18
Опубликовано видео нападения на девочку в Нижневартовске
Происшествия
Курьер доставил клиентам упавшую на землю еду и попал на видео
01:54
Курьер доставил клиентам упавшую на землю еду и попал на видео
В мире Общество
Опубликовано видео последствий наводнения в Италии
02:05
Опубликовано видео последствий наводнения в Италии
Происшествия
Появилось видео с места аварии на МКАД
00:20
Появилось видео с места аварии на МКАД
Происшествия
НЛО в небе над Турцией попал на видео
03:27
НЛО в небе над Турцией попал на видео
В мире Происшествия
Массовое побоище на американском футболе попало на видео
01:48
Массовое побоище на американском футболе попало на видео
В мире Происшествия
Последствия беспорядков в Париже попали на видео
00:46
Последствия беспорядков в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение