Самолеты США и Франции «атаковали» границы России

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", — сказали в центре.