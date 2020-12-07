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Российские военные вырыли ров на границе Турции и Сирии 

Lenta.ru и ещё 1 41 минуту назад
Военные РФ вырыли ров на границе Турции и Сирии
Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Российские военные начали рыть ров на границе между Турцией и Сирией. Кадры появились в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Отмечается, что цель работы в настоящий момент неизвестна.

«Возможно, таким образом хотят замедлить вероятное турецкое наступление или препятствуют курдским элементам сооружать тоннели, которые будут иметь выход на турецкую территорию», — говорится в сообщении.

В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики.
В октября 2019-го Эрдоган начал в Сирии операцию «Источник мира» против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября того же года Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.
Президент Сирии Башар Асад заявлял, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.
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Комментарии
Армия , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , Сирия , Турция
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