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В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе 

РИА Новости 1 час назад
В Белоруссии увидели угрозу в ракетах НАТО
Фото: Reuters
НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

"Натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе. Речь идет о европейском сегменте "ЕвроПРО" (противоракетной обороны — ред.). Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь — речь об объектах государственного, военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", — сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в воскресенье.

По словам начальника управления генштаба, в последние годы особое внимание странами НАТО уделяется организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий сопредельных Белоруссии государств. При этом, как указал Косыгин, акцент делается на развитие объектов военной инфраструктуры, обеспечивающей прием и размещение группировок войск НАТО.
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Кроме того, он обратил внимание, что в планах польского военно-политического руководства — "в ближайшие пять лет увеличить численность со 110 тысяч до 200 тысяч военнослужащих". При этом, как констатировал начальник управления генштаба республики, в настоящее время в Польше формируется 18-я дивизия, и это еще одна "дополнительная дивизия", которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Белоруссии.
Косыгин добавил, что примерно по такому же пути, по увеличению численности своих национальных вооруженных сил, идут Литва, Латвия, численность ВС которых за последние годы увеличилась практически в два раза.
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Армия , Генштаб , НАТО
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