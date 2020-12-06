Китай создает генетически изменённых суперсолдат

В целом глава ведомства говорил о том, что Китай является одной из самых больших угроз для США и мира. При этом он не исключил вероятности проведения экспериментов с геномом человека, так как в 2018 году китайский учёный заявил, что создал первых в мире детей из отредактированных эмбрионов, передаёт портал ferra.ru.

Эксперты считают, что использование CRISPR для улучшений человеческих способностей пока всё-таки является слишком сложной задачей. Тем не менее, Рэтклифф настаивает, что, по данным разведки, Китай проводил тесты на членах Народно-освободительная армия КНР в попытке создать солдат с биологическими улучшенными способностями.